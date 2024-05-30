Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre O.Y. (28), 20 ATS 75 plakalı otomobiliyle seyrettiği sırada başka bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark edince Denizli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde durdu.

Otomobilinden inen O.Y'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Sağlık ekipleri tarafından, kasığından yaralandığı belirlenen O.Y, acil servise alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.