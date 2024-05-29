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        Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satırla saldırdığı 2 kadını yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:24
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        Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satırla saldırdığı 2 kadını yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı 2 kadını yaraladıktan sonra uzaklaşan E.P'nin (24) yakalanması için çalışma yürüten polis, şüphelinin Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi.

        E.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Dün, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P. para istemek için dayısı C.K'nin evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine öfkelenerek çıktığı sokakta elindeki satırla önce park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen 2 kadını yaralamıştı.

        Olay sonrası koşarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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