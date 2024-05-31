Denizli'de otel havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne R.D. ailesiyle 25 Mayıs'ta Tekke Mahallesi'ndeki bir termal otele gitti. Burada R.D'nin 3 yaşındaki kızı Ayşe Gül Dedek, otelin bahçesinde oynarken havuza düştü. Dedek'i havuzdan çıkaran aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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