Denizli'de otel havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otelin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otelin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Anne R.D. ailesiyle 25 Mayıs'ta Tekke Mahallesi'ndeki bir termal otele gitti. Burada R.D'nin 3 yaşındaki kızı Ayşe Gül Dedek, otelin bahçesinde oynarken havuza düştü. Dedek'i havuzdan çıkaran aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk Müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Dedek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Dedek, bugün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Dedek'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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