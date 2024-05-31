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        Denizli'de otel havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otelin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:11
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        Denizli'de otel havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otelin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Anne R.D. ailesiyle 25 Mayıs'ta Tekke Mahallesi'ndeki bir termal otele gitti. Burada R.D'nin 3 yaşındaki kızı Ayşe Gül Dedek, otelin bahçesinde oynarken havuza düştü. Dedek'i havuzdan çıkaran aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk Müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Dedek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Dedek, bugün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Dedek'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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