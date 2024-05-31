Denizli'de beton mikserinin ayağına sıkışan işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karahisar Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mustafa Marık (51), beton mikserini sabitleyen ayağın hareketi sırasında başını, mikserle ayak arasına sıkıştırdı.

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