Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satırla saldırdığı 2 kadını yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satırla saldırdığı 2 kadını yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı 2 kadını yaralayıp kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanan E.P'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        29 Mayıs'ta, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P, para istemek için dayısının evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine sokağa çıkarak elindeki satırla park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen 2 kadını yaralamış, kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanmıştı.

        Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada şüpheli hakkında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Denizli'de beton mikserinin ayağına sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Denizli'de beton mikserinin ayağına sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Denizli'de konuştu:
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Denizli'de konuştu:
        Denizli'de otel havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi...
        Denizli'de otel havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi...
        Merkezefendi'de Deveciler güven tazeledi
        Merkezefendi'de Deveciler güven tazeledi
        Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Mağaza sahibine hastane önünde silahlı saldırı
        Mağaza sahibine hastane önünde silahlı saldırı