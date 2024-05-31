Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada şüpheli hakkında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

29 Mayıs'ta, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P, para istemek için dayısının evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine sokağa çıkarak elindeki satırla park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen 2 kadını yaralamış, kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanmıştı.

Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı 2 kadını yaralayıp kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanan E.P'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.