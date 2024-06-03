Denizli'de bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu

Yılmaz'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini değerlendiren ekipler, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

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