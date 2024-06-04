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        Denizli'de sıcak hava etkili oldu

        Denizli'de hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yolların zeminindeki asfalt eridi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:02
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        Denizli'de sıcak hava etkili oldu
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        Denizli'de hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yolların zeminindeki asfalt eridi.

        Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle açık alandaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirdi.

        Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde sıcak havanın etkisiyle asfaltın erimesi üzerine araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

        Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte zorluk çekti.

        Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için erime görülen asfalt yollara taş tozu döktü.

        Sürücü Murat Efe, yolda ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek, "Haziran ayının başındayız, hava sıcaklığı heralde şu an 40 derecenin üzerinde. Bu sıcaklıkta asfalttaki zift de erimiş. Araçlarımızla hareket halindeyken kenardan gitmeye çalışıyoruz. Bu yaz nasıl geçecek bilmiyoruz artık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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