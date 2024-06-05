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        Güney'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Denizli'nin Güney ilçesinde, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:09
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        Güney'de çıkan ot yangını söndürüldü
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        Denizli'nin Güney ilçesinde, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Koparan Mahallesi yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ot yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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