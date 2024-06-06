Denizli'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı

M.A.D'nin ifadesinde, O.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu, hastane bahçesinde karşılaşınca kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.D, N.D, E.D, O.Ö, S.O, B.T. ve A.A. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Y. (28) adlı kişinin Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

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