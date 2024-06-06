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        Denizli'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı

        Denizli'de, bir kişinin hastane bahçesinde silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:06
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        Denizli'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı
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        Denizli'de, bir kişinin hastane bahçesinde silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Y. (28) adlı kişinin Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

        Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.D, N.D, E.D, O.Ö, S.O, B.T. ve A.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        M.A.D'nin ifadesinde, O.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu, hastane bahçesinde karşılaşınca kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        30 Mayıs'ta, otomobiliyle Denizli Devlet Hastanesi bahçesine gelen O.Y, silahla yaralanmıştı. Hastanede tedaviye alınan yaralı, takip edildiği için hastane bahçesine girdiğini söylemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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