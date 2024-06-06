Kale'de halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin çalışmaları sergilendi

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların bulunduğu sergiyi gezen Kaymakam Ferhat Salih Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, kursiyerler ve usta öğreticileri tebrik etti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen serginin açılışında müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

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