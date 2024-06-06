Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Çalışmalara Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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