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        Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:38
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        Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

        Çalışmalara Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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