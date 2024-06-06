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        GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:38
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        GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 120 personel ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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