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        Denizli'deki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün kaynak yaparken kıvılcım sıçraması sonucu orman yangınına sebep oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:01
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        Denizli'deki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün kaynak yaparken kıvılcım sıçraması sonucu orman yangınına sebep oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Orman yangınının söndürülmesinin ardından bölgede itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangına fabrika inşaatında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

        Sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu, hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçradığı değerlendirildi.

        Soruşturma kapsamında fabrika inşaatında kaynak yapan S.M, H.M. ve M.M. polis tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Aktepe Mahallesi'ndeki diğer yangının nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

        - Olay

        Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış,

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 120 personel ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        4 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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