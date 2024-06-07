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        Denizli'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:02
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        Denizli'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Denizli Valiliğinin açıklamasına göre, Çivril ilçesinde 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Oparasyonda çok sayıda senet, tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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