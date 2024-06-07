Denizli'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli Valiliğinin açıklamasına göre, Çivril ilçesinde 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Oparasyonda çok sayıda senet, tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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