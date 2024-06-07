Denizli'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Oparasyonda çok sayıda senet, tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi.

Denizli Valiliğinin açıklamasına göre, Çivril ilçesinde 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.