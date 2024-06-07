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        Denizli'de 3 kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 44 yıl hapis cezası verildi

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eşi ve birlikte yaşadığı kişi ile annesini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile 44 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:24
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        Denizli'de 3 kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 44 yıl hapis cezası verildi
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eşi ve birlikte yaşadığı kişi ile annesini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile 44 yıl hapis cezası verildi.

        Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdal Yalçın (39), öldürülen kişilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Son sözü sorulan Yalçın, olayın yaşandığı eve konuşmak için gittiğini, cinayetleri tasarlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, eşinin birlikte yaşadığı Mehmet Aksoy (33) ile annesi Gülperi Aksoy'u (51) tasarlayarak öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi Emine Yalçın'ı (38) kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa, Gülperi Aksoy'u tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy'u kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak her biri için 22'şer yıl hapis cezası verdi.

        - Davanın geçmişi

        12 Temmuz 2022'de Ören Mahallesi'nde Erdal Yalçın, eşi Emine Yalçın ve eşinin birlikte yaşadığı Mehmet Aksoy'u öldürmüştü. Ağır yaralanan, Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirmişti.

        Olay sonrası kaçtığı otomobille Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yanında tüfekle yakalanan Erdal Yalçın tutuklanmıştı.

        Yalçın hakkında hazırlanan iddianamede, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edilmiş, iddianame Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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