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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:19
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve üretimi yapan şüphelilere yönelik 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

        Narkotik köpeği "İsko" ile şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada, 18 bin 408 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid, 148 gram esrar, 6 sentetik ecza, 40 kök saksı içerisinde dikili kenevir, Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen katlanabilir havalandırma borusu ve motoru, 3 ledli ışık paneli, vantilatör, 3 adet çeşitli boyutlarda alüminyum folyo sarılı branda ve 56 bin 680 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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