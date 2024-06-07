Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve üretimi yapan şüphelilere yönelik 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Narkotik köpeği "İsko" ile şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada, 18 bin 408 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid, 148 gram esrar, 6 sentetik ecza, 40 kök saksı içerisinde dikili kenevir, Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen katlanabilir havalandırma borusu ve motoru, 3 ledli ışık paneli, vantilatör, 3 adet çeşitli boyutlarda alüminyum folyo sarılı branda ve 56 bin 680 lira ele geçirildi.