Denizli'de toprak kayması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sulama kanalı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sulama kanalı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.
Tosunlar Mahallesi'ndeki kapalı sulama sistemi çalışma alanında, kanalda boru bağlama işlemi yapılırken toprak kayması meydana geldi.
Kanalda bulunan işçiler Haydar Özkaya (66) ve R.A. (58) toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özkaya'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderildi.
Arkadaşları tarafından toprak altından kurtarılan R.A. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.
R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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