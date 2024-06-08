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        Denizli'de sürücünün drift yapması güvenlik kamerasında

        Denizli'de, otomobil sürücüsünün drift yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:36
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        Denizli'de sürücünün drift yapması güvenlik kamerasında
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        Denizli'de, otomobil sürücüsünün drift yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, sanayi bölgesinde drift yapan 2, abartı egzoz kullanan 2 ve ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye toplam 105 bin 494 lira para cezası kesildiği belirtildi.

        Bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da paylaşıldı. Görüntülerde sanayi bölgesinde yapılan drift yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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