Denizli'de sürücünün drift yapması güvenlik kamerasında
Denizli'de, otomobil sürücüsünün drift yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli'de, otomobil sürücüsünün drift yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, sanayi bölgesinde drift yapan 2, abartı egzoz kullanan 2 ve ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye toplam 105 bin 494 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da paylaşıldı. Görüntülerde sanayi bölgesinde yapılan drift yer alıyor.
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