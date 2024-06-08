Denizli'de YKS'ye geç kalan öğrencileri okullara polis yetiştirdi
Denizli'de Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavını geç kalan ve kimliklerini kaybeden öğrencilere polis ekipleri yardım etti.
Denizli'de Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavını geç kalan ve kimliklerini kaybeden öğrencilere polis ekipleri yardım etti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte sınav öncesi kimliklerini kaybeden ya da unutan 4, sınava geç kalan 2 öğrenci Yunus polislerinden yardım istedi.
Yunus ekipleri, 4 öğrenciyi sınava girecekleri okullardan alarak İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek belge çıkarttırmalarına ve tekrar sınava girmelerine yardımcı oldu.
Ekipler, geç kalan 2 öğrenciyi de motosikletle sınav merkezine yetiştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.