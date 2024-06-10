Pamukkale'de orman yangını çıktı

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ile 130 personel sevk edildi.

Çeşmebaşı Mahallesi'nde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor.

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