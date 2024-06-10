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        Pamukkale'de orman yangını çıktı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:14
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        Pamukkale'de orman yangını çıktı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor.

        Çeşmebaşı Mahallesi'nde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ile 130 personel sevk edildi.

        Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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