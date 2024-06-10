Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        GÜNCELLEME - Pamukkale'de orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahelesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Pamukkale'de orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahelesiyle kontrol altına alındı.

        Çeşmebaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarım arazilerine de sıçradı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir greyder ve 148 personel sevk edildi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi de bir su tankeri, 8 arozöz ve 23 personelle yangına müdahelede bulundu.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması

        Benzer Haberler

        Pamukkale'de orman yangını çıktı
        Pamukkale'de orman yangını çıktı
        'Kuyu' cinayetleri davasında 5 sanığa hapis cezası
        'Kuyu' cinayetleri davasında 5 sanığa hapis cezası
        Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; sürücü kursu eğitmeni öldü, 5 yaralı
        Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; sürücü kursu eğitmeni öldü, 5 yaralı
        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Denizli'de iki gencin öldürülerek cesetlerinin kuyuya atılmasıyla ilgili da...
        Denizli'de iki gencin öldürülerek cesetlerinin kuyuya atılmasıyla ilgili da...
        Denizli'de YKS'ye geç kalan öğrencileri okullara polis yetiştirdi
        Denizli'de YKS'ye geç kalan öğrencileri okullara polis yetiştirdi