GÜNCELLEME - Pamukkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahelesiyle kontrol altına alındı.

Çeşmebaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarım arazilerine de sıçradı.

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir greyder ve 148 personel sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi de bir su tankeri, 8 arozöz ve 23 personelle yangına müdahelede bulundu.