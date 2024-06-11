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        Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:46
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        Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'nde elektrikli bisikletle ilerleyen Kemal Karataş (32), yol kenarındaki kanala düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Karataş'ın bir dönem Sarayköyspor'da futbol oynadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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