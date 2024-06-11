Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'nde elektrikli bisikletle ilerleyen Kemal Karataş (32), yol kenarındaki kanala düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karataş'ın bir dönem Sarayköyspor'da futbol oynadığı öğrenildi.
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