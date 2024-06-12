Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de sanayi verimlilik çalıştayı düzenlendi

        Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sanayi verimlilik çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara karşı yol haritası oluşturmak istediklerini söyledi.

        Geleceği bugünden şekillendirmek, üretim metotlarını modernize etmek ve dünyanın rekabet koşullarıyla mücadeleyi sürdürebilmek için verimliliğin önemine dikkati çeken Kasapoğlu, çalıştayda kentin imalat sanayisini analiz ederek zorlukları ve fırsatları belirleyeceklerini aktardı.

        Kasapoğlu, işletmelerin küresel arenadaki konumunu güçlendirmek için stratejiler geliştireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Model Fabrikalar, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut yapısını geliştirmeyi hedefleyen yetkinlik dönüşüm ve dijitalleşme merkezleridir. Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve yürütücüsü olduğu Denizli Model Fabrika'yı hem enerji verimliliği hem sürdürülebilirlik hem de dijital dönüşüm konusunda geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir eğitim danışmanlık merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bu projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

        Çalıştaya teknik yöneticiler, işletme sahipleri, akademisyenler ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı!
        Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar

        Benzer Haberler

        Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü
        Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü
        Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu öldü
        Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu öldü
        Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için tütsü yaktı, çıkan yangın ormana sı...
        Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için tütsü yaktı, çıkan yangın ormana sı...
        GÜNCELLEME - Pamukkale'de orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Pamukkale'de orman yangını kontrol altına alındı
        Pamukkale'de orman yangını çıktı
        Pamukkale'de orman yangını çıktı
        'Kuyu' cinayetleri davasında 5 sanığa hapis cezası
        'Kuyu' cinayetleri davasında 5 sanığa hapis cezası