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        Denizli'de 2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cipin çarptığı motosikletteki 2 gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:33
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        Denizli'de 2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cipin çarptığı motosikletteki 2 gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cipin önce yol kenarındaki beton bariyerlere ardından da önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarpması yer alıyor.

        Berk'in, kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düşmesi ve cipin motosikletten sonra tekrar beton bariyerlere çarpması da görülüyor.

        - Kaza

        Hüseyin Gündem idaresindeki cip, 29 Aralık 2023'te Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk yönetimindeki motosiklete çarpmış, motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düşmüş, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savrulmuştu. Kazada Berk ile Bostancı hayatını kaybetmiş, cip sürücüsü Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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