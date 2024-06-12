Denizli'de 2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Hüseyin Gündem idaresindeki cip, 29 Aralık 2023'te Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk yönetimindeki motosiklete çarpmış, motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düşmüş, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savrulmuştu. Kazada Berk ile Bostancı hayatını kaybetmiş, cip sürücüsü Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Berk'in, kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düşmesi ve cipin motosikletten sonra tekrar beton bariyerlere çarpması da görülüyor.

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