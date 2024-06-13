Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl ila 47 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Milli coşku
        Milli coşku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

        Benzer Haberler

        Denizli'de 2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de 2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Denizlispor'un yeni teknik patronu Çağdaş Mavioğlu
        Denizlispor'un yeni teknik patronu Çağdaş Mavioğlu
        Denizli'de sanayi verimlilik çalıştayı düzenlendi
        Denizli'de sanayi verimlilik çalıştayı düzenlendi
        Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü
        Denizli'de elektrikli bisikletle sulama kanalına düşen kişi öldü
        Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu öldü
        Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu öldü
        Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için tütsü yaktı, çıkan yangın ormana sı...
        Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için tütsü yaktı, çıkan yangın ormana sı...