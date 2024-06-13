Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl ila 47 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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