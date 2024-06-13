Kale'de erken olgunlaşan biberler hasat edildi

Biber üreticisi Karauzun da ürünü yetiştirme sırasında özel bakım yaptığını ifade ederek, erken olgunlaşmada bunun etkili olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Hayla, Kale biberinin önemli bir ürün olduğunu belirterek, üreticilere pazarlama konusunda her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.