Kale'de erken olgunlaşan biberler hasat edildi
Denizli'nin Kale ilçesinde, üreticisinin özel bakımı sayesinde erken olgunlaşan Kale biberleri için hasat töreni düzenlendi.
Denizli'nin Kale ilçesinde, üreticisinin özel bakımı sayesinde erken olgunlaşan Kale biberleri için hasat töreni düzenlendi.
Demirciler Mahallesinde Eyüp Karauzun'a ait bahçede gerçekleştirilen hasada Kale Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Belediye Başkanı Erkan Hayla da katıldı.
Belediye Başkanı Hayla, Kale biberinin önemli bir ürün olduğunu belirterek, üreticilere pazarlama konusunda her türlü desteği vereceklerini söyledi.
İlk hasadın ürünün tanıtımı amacıyla yapıldığını belirten yetkililer, Kale'de 900 dekar arazide Kale biberi yetiştirildiğini ifade etti.
Biber üreticisi Karauzun da ürünü yetiştirme sırasında özel bakım yaptığını ifade ederek, erken olgunlaşmada bunun etkili olduğunu kaydetti.
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