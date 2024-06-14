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        Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarına ekiplerce müdahale ediliyor

        Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:51
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        Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarına ekiplerce müdahale ediliyor
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        Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

        Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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