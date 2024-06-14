GÜNCELLEME - Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 5'i daha kontrol altına alındı

Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 5'i daha kontrol altına alındı, Babadağ ve Kale ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.