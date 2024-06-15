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        Kale'deki tarihi cami cuma ve bayram namazlarında ibadete açık olacak

        Denizli'nin Kale ilçesindeki tarihi Cevherpaşa Camisi, cuma ve bayram namazları için ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:55
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        Kale'deki tarihi cami cuma ve bayram namazlarında ibadete açık olacak
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        Denizli'nin Kale ilçesindeki tarihi Cevherpaşa Camisi, cuma ve bayram namazları için ibadete açıldı.

        Kale Belediye'sinden yapılan açıklamada bir süredir ibadete kapalı olan caminin cuma ve bayram namazları için hazırlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, vatandaşların camiye gidebilmesi için belediyenin ücretsiz otobüs seferleri düzenlediğini kaydetti.

        Camide ibadet, cuma namazı ile başladı. Namaz kılan vatandaşlardan Kemal Onat, uzun zaman sonra tarihi camide yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Eski anılarımızı hatırladık. 1960 yılında burada imamı hala hatırlıyorum. Camimiz uzun zamandır kapalıydı, bu cuma namazı nasip oldu, çok mutlu olduk." dedi.

        Şükrü Onat ise belediye yetkililerine ve ilçe müftülüğüne teşekkür etti.​​​​​​​

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