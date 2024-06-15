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        Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi

        Denizli protokolü, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:29
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        Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi
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        Denizli protokolü, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.

        Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

        Daha sonra şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Polis şehitliğine de giden Vali Coşkun ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.

        Ziyaretin ardından protokol, huzurevi ile Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geçerek, buradakilerle bayramlaştı.

        Vali Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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