Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi

Vali Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini de ziyaret etti.

Polis şehitliğine de giden Vali Coşkun ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

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