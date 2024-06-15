Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi
Denizli protokolü, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.
Denizli protokolü, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.
Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Daha sonra şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Polis şehitliğine de giden Vali Coşkun ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.
Ziyaretin ardından protokol, huzurevi ile Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geçerek, buradakilerle bayramlaştı.
Vali Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini de ziyaret etti.
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