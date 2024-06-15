Çal'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Orhan Özyurt idaresindeki 64 ADM 225 plakalı otomobil, Şapçılar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen İbrahim Kondur yönetimindeki 20 NN 343 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
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