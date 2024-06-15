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        Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür

        Denizli Valiliği, kentte dün çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:50
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        Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür
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        Denizli Valiliği, kentte dün çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde 7 ilçede başlayan 8 orman yangının kontrol altına alındığı hatırlatılarak, soğutma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

        Kentte tüm orman yangınlarına 11 helikopter, 8 uçak, 625 personel, 57 arazöz, 22 su ikmal aracı, 21 hizmet aracı, 7 dozer, 2 greyder, 1 ekskavatör, 1 kepçe, 15 sivil toplum kuruluşu aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 yer ekibi ile müdahale edildiği belirtildi.

        Açıklamada hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedilerek, "Yangınların söndürülmesi mücadelesinde yer alan orman kahramanlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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