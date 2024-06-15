Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür

Açıklamada hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedilerek, "Yangınların söndürülmesi mücadelesinde yer alan orman kahramanlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kentte tüm orman yangınlarına 11 helikopter, 8 uçak, 625 personel, 57 arazöz, 22 su ikmal aracı, 21 hizmet aracı, 7 dozer, 2 greyder, 1 ekskavatör, 1 kepçe, 15 sivil toplum kuruluşu aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 yer ekibi ile müdahale edildiği belirtildi.

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