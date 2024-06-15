AK Parti Denizli teşkilatı bayramlaştı

İslam aleminin bayramını kutlayan Zeybekci, "Bayramı bayram yapan aramızdaki bu güçlü bağ, gönül birliği ve muhabbettir. Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi diliyorum." dedi.

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