Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tınaztepe de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeref Ç. tartışma sırasında otomobilden aldığı av tüfeğiyle eski eşi ve arkadaşı Ayaz'a 4 el ateş ederek kaçtı.

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin (47) işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz (47) arasında tartışma yaşandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü.

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