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        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 23:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 23:41
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        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü.

        Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin (47) işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz (47) arasında tartışma yaşandı.

        Şeref Ç. tartışma sırasında otomobilden aldığı av tüfeğiyle eski eşi ve arkadaşı Ayaz'a 4 el ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tınaztepe de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Şeref Ç'nin kullandığı otomobil bir caddede park halinde bulundu.

        Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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