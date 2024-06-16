Denizli'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü
Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şapçılar Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İbrahim Kondur, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kondur'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Orhan Özyurt idaresindeki 64 ADM 225 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Kondur yönetimindeki 20 NN 343 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralanmıştı.
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