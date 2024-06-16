Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Şapçılar Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İbrahim Kondur, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kondur'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

        Orhan Özyurt idaresindeki 64 ADM 225 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Kondur yönetimindeki 20 NN 343 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri

        Benzer Haberler

        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        AK Parti Denizli teşkilatı bayramlaştı
        AK Parti Denizli teşkilatı bayramlaştı
        Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür
        Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür
        Çal'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Çal'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi
        Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi
        Erozyonla gelen toprak Tripolis Antik Kenti'ni "yorgan" gibi korumuş
        Erozyonla gelen toprak Tripolis Antik Kenti'ni "yorgan" gibi korumuş