Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
Denizli protokolü, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşların bayramını kutladı.
Denizli protokolü, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşların bayramını kutladı.
Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma düzenlendi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç vatandaşların bayramını kutladı.
Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Vali Coşkun ve beraberindekiler Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların da bayramını tebrik etti.
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