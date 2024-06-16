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        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Denizli protokolü, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:00
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        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Denizli protokolü, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

        Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma düzenlendi.

        Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç vatandaşların bayramını kutladı.

        Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Vali Coşkun ve beraberindekiler Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların da bayramını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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