Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu

Uşak'ta da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kesim sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralanan 170 kişi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Denizli'de belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını evlerinin bahçesinde kesmeyi tercih etti.

Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

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