Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu

        Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Denizli'de belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını evlerinin bahçesinde kesmeyi tercih etti.

        Kesim sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralanan 170 kişi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

        Yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Aydın

        Aydın'da kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 34 kişi, Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

        Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılardan Mehmet Meydan, arkadaşıyla birlikte büyükbaş hayvanı kestikleri sırada yaralandığını ve eline 11 dikiş atıldığını söyledi.

        - Uşak

        Uşak'ta da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Tedavilerinin ardından taburcu edilen hastalardan İsmet Yaşar, kesim sırasında hayvanın kontrolden çıktığını belirterek elinin yarıldığını söyledi.

        Hakkı Peker ise kurban eti taşıdığı sırada başını çarptığını, dikiş atıldığını belirterek tomografi sonucunu beklediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler

        Benzer Haberler

        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
        5 yıl önce boşandığı eski eşi ve sevgilisi öldürdü
        5 yıl önce boşandığı eski eşi ve sevgilisi öldürdü
        Denizli'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü
        Denizli'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü
        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        AK Parti Denizli teşkilatı bayramlaştı
        AK Parti Denizli teşkilatı bayramlaştı
        Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür
        Denizli Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür