Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan silahlı kavgada göğsünden yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan silahlı kavgada göğsünden yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Kocaköy Mahallesi'nde H.K. ile Seyfi İpşir arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.K. yanında bulunan av tüfeğiyle İpşir'i göğsünden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpşir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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