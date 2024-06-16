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        Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan silahlı kavgada göğsünden yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:40
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        Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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        Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan silahlı kavgada göğsünden yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

        Kocaköy Mahallesi'nde H.K. ile Seyfi İpşir arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.K. yanında bulunan av tüfeğiyle İpşir'i göğsünden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpşir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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