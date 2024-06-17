Denizli'de eski eşini ve yanındaki kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta büfe işleten Meral Tınaztepe (47) ve yanındaki Musa Ayaz (47), otomobille gelen Tınaztepe'nin eski eşi Şeref Ç'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ölmüş, şüpheli kaçmıştı.

Şüphelinin ifadesinde eski eşini kıskandığı için bir anlık sinirle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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