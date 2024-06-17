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        Denizli'de aranan hükümlü bayramlaşma sırasında yakalandı

        Denizli'de 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, bayramlaşmaya gittiği yakınlarının yanında jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:50
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        Denizli'de aranan hükümlü bayramlaşma sırasında yakalandı
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        Denizli'de 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, bayramlaşmaya gittiği yakınlarının yanında jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün (45) şehir dışından ilçede yaşayan akrabalarının yanına bayramlaşmaya geleceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, firari hükümlüyü bayram ziyareti sırasında yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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