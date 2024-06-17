Buldan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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