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        Buldan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:34
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        Buldan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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