Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı.

        Travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Denizli'deki Pamukkale, bayram tatilinde de turistlerin tercih ettiği yerler arasında oldu.

        Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana 32 bin 249 yerli ve yabancı turist gezdi.

        Zaman zaman giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kuyruk oluştu.

        ​​​​​​​Bölgeyi görmeye gelen misafirler beyaz travertenlerde yürüyüp, su dolu havuzlarda serinlemeye çalıştı. Fotoğraf çekerek bu anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen turistler, antik kenti de gezdi. Bazı turistler ise dört mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza girdi.

        Tokat'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Musa Tok, AA muhabirine ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve ilk fırsatta tekrar gelmek istediğini söyledi.

        Balıkesir'den gelen Ayşe Çetiner de kızıyla aile ziyareti için geldiği Pamukkale'de güzel vakit geçirdikleri için şanslı hissettiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Buldan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Buldan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de aranan hükümlü bayramlaşma sırasında yakalandı
        Denizli'de aranan hükümlü bayramlaşma sırasında yakalandı
        Denizli'de eski eşini ve yanındaki kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutukland...
        Denizli'de eski eşini ve yanındaki kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutukland...
        Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
        Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
        Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu
        Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu
        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi