Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamadı.

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