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        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 04:43 Güncelleme: 19.06.2024 - 04:43
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        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

        Gümüşçay Mahallesi'nde Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

        Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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