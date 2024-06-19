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        Denizli'de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:59
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        Denizli'de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Mehmetçik Mahallesi Lise 1 Caddesi üzerinde 09 ACM 123 plakalı motosikletin sürücüsü, benzin deposunun üzerinde oturarak bir süre ilerledi.

        Trafiği tehlikeye düşüren anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, benzin deposunun üzerine oturan motosiklet sürücüsünün trafikte bir süre ilerlemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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