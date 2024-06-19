Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırının şüphelilerinden biri yakalanarak tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırının şüphelilerinden biri yakalanarak tutuklandı.
Gümüşçay Mahallesi'ndeki saldırının faillerinin yakalanması için çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden İ.D'yi saklandığı apart otelde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı M.K'nin olay günü kullandığı otomobilde bulunduğunu, M.K'nin yaya haldeki baba ve oğlunun yanına yaklaştığını, silahla ateş ettiğini ve araçla uzaklaştıktan sonra ayrı yerlerde saklandıklarını söylediği öğrenildi.
Cinayeti işlediği öne sürülen M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olayda yaralanan baba Emrah Görmez'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, 18 Haziran'da Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramış, yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamamıştı.
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