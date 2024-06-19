Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırının şüphelilerinden biri yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 04:43 Güncelleme: 19.06.2024 - 04:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırının şüphelilerinden biri yakalanarak tutuklandı.

        Gümüşçay Mahallesi'ndeki saldırının faillerinin yakalanması için çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden İ.D'yi saklandığı apart otelde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı M.K'nin olay günü kullandığı otomobilde bulunduğunu, M.K'nin yaya haldeki baba ve oğlunun yanına yaklaştığını, silahla ateş ettiğini ve araçla uzaklaştıktan sonra ayrı yerlerde saklandıklarını söylediği öğrenildi.

        Cinayeti işlediği öne sürülen M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olayda yaralanan baba Emrah Görmez'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, 18 Haziran'da Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramış, yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor

        Benzer Haberler

        Denizlispor altyapıya sarılacak
        Denizlispor altyapıya sarılacak
        Denizli'de balkondan düşen kişi öldü
        Denizli'de balkondan düşen kişi öldü
        Konya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden birinin cenazesi De...
        Konya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden birinin cenazesi De...
        Denizlispor'da gündem Ozan Yılmaz
        Denizlispor'da gündem Ozan Yılmaz
        Denizli'de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Denizli'de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Denizli'de tütün üreticileri bayram tatilinde de işlerinin başında
        Denizli'de tütün üreticileri bayram tatilinde de işlerinin başında