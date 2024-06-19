Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri tutuklandı

Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, 18 Haziran'da Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramış, yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamamıştı.

Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı M.K'nin olay günü kullandığı otomobilde bulunduğunu, M.K'nin yaya haldeki baba ve oğlunun yanına yaklaştığını, silahla ateş ettiğini ve araçla uzaklaştıktan sonra ayrı yerlerde saklandıklarını söylediği öğrenildi.

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