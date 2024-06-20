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        Konya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden birinin cenazesi Denizli'de defnedildi

        Konya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında ölen Hüseyin Kart'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:32
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        Konya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden birinin cenazesi Denizli'de defnedildi
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        Konya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında ölen Hüseyin Kart'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

        Hüseyin Kart'ın (30) cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kart için cuma namazına müteakip Kayhan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, kılınan namazın ardından burada defnedildi.

        Kart'ın eşi Şeyma Kart'ın (29) cenazesinin ise Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.

        - Kaza

        Dün, Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Hüseyin Kart ve eşi Şeyma Kart (29) ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirmişti.

        Kazada yaralanan, Yılmaz çiftinin 3 aylık bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki bebeği Nisan tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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