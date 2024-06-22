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        Denizli'de sıcaktan etkilenen kargayı hayvansever suyla serinletti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, hayvanseverin verdiği suyla serinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:19
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        Denizli'de sıcaktan etkilenen kargayı hayvansever suyla serinletti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, hayvanseverin verdiği suyla serinledi.

        Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bitkin haldeki kargayı gören İlknur Şahin, kuşu işlettiği petshopun önündeki gölgelik alana getirdi.

        Şahin, burada kargaya su bardağından su içirdi. Karga, üzerine dökülen suyla da serinledi. Bu arada karganın su içmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kendine gelen kargo veteriner hekim muayenesinden sonra doğal yaşamına bırakıldı.

        İlknur Şahin AA muhabirine dışarda oturduğu sırada bir karganın sıcaktan etkilenmiş şekilde dükkanının önüne düştüğünü söyledi.

        Havaların sıcak olmasından hayvanların da etkilendiğini kaydeden Şahin, "Su verdik, karnını doyurduk. Veteriner hekimimiz kontrollerini yaptı." diye konuştu.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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