Denizli'de sıcaktan etkilenen kargayı hayvansever suyla serinletti

Havaların sıcak olmasından hayvanların da etkilendiğini kaydeden Şahin, "Su verdik, karnını doyurduk. Veteriner hekimimiz kontrollerini yaptı." diye konuştu.​​​​​​

Şahin, burada kargaya su bardağından su içirdi. Karga, üzerine dökülen suyla da serinledi. Bu arada karganın su içmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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