Pamukkale'yi bayram tatilinde 111 bin kişi gezdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'yi, Kurban Bayramı tatilininde 111 bin turist ziyaret etti.

Ülkenin dikkati çeken turizm merkezleri arasında bulunan ve beyaz travertenleri, yaz kış 36 dereceyi bulan şifalı termal suyu, etrafındaki antik kentiyle dört mevsim turist çeken Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

Bölgeyi, tatilin başladığı 15-23 Haziran'da yaklaşık 111 bin yerli ve yabancı misafir görme şansı buldu.

Gece müzeciliğine de açılan ören yerini sıcaklarda gezmek istemeyenler ise bu tercihini akşam serinliğinde kullandı.