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        Pamukkale'yi bayram tatilinde 111 bin kişi gezdi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'yi, Kurban Bayramı tatilininde 111 bin turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:44
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        Pamukkale'yi bayram tatilinde 111 bin kişi gezdi
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'yi, Kurban Bayramı tatilininde 111 bin turist ziyaret etti.

        Ülkenin dikkati çeken turizm merkezleri arasında bulunan ve beyaz travertenleri, yaz kış 36 dereceyi bulan şifalı termal suyu, etrafındaki antik kentiyle dört mevsim turist çeken Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

        Bölgeyi, tatilin başladığı 15-23 Haziran'da yaklaşık 111 bin yerli ve yabancı misafir görme şansı buldu.

        Gece müzeciliğine de açılan ören yerini sıcaklarda gezmek istemeyenler ise bu tercihini akşam serinliğinde kullandı.

        Pamukkale'ye gelenler, travertenlerde yürüdü, su dolu havuzlarda yüzdü. Antik kentte adeta geçmişe yolculuk yapma imkanı bulanlar bu anların bol bol fotoğraflarını çekti.

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, bayram tatilini oldukça verimli geçirdiklerini, tesislerin neredeyse dolduğunu söyledi.

        Yaz sezonuyla bölgeye turistlerin akın akın gelmeye başladığını belirten Şen, "Pamukkale gündüz olduğu gibi artık akşamları da cazibe merkezi, çekim alanı oldu. Aşırı sıcaklarda bölgeye gelmekten çekinenler artık akşamları yoğunluk oluşturmaya başladı. Bu sayede yıl sonunda hedeflediğimiz 3 milyon turist sayısına rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyoruz." ​​​​​​​değerlendirmesinde bulundu.

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