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        Denizli'deki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:46
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        Denizli'deki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, arazinin bazı alanlarında zarara yol açtı. ​​​​​​​

        Öte yandan yangına neden olduğu ileri sürülen çevredeki bir lokantanın bazı çalışanları hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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