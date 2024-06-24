Denizli'deki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, arazinin bazı alanlarında zarara yol açtı.
Öte yandan yangına neden olduğu ileri sürülen çevredeki bir lokantanın bazı çalışanları hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
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