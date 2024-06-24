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        Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:51
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        Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sarıabat Mahallesi'ndeki lisanslı hububat deposunda çalışan Tuncer Bozdere (63) dün elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bozdere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bozdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Honaz Mezarlığında toprağa verildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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